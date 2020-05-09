Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы.



Владимир Путин президент Уважаемые ветераны, дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех – это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе. Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему – священным

Российский лидер заявил, что грандиозные свершения ветеранов невозможно измерить и отплатить в полной мере. Он также пообещал, что после снятия ограничений, вызванных коронавирусом, 75-летие со Дня Победы отметят с соответствующими почестями.

"Мы обязательно, как обычно – широко и торжественно, отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу", – подчеркнул Путин.

В своем выступлении президент подчеркнул, что российский народ непобедим, когда придерживается принципа единства.



Владимир Путин президент Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе.

После своей речи Путин объявил минуту молчания

Ранее глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ветеранов и жителей Москвы также поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что, несмотря на ограничения из-за коронавируса, горожане отметят праздник и смогут почтить память героев войны.

