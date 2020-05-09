Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы.
Российский лидер заявил, что грандиозные свершения ветеранов невозможно измерить и отплатить в полной мере. Он также пообещал, что после снятия ограничений, вызванных коронавирусом, 75-летие со Дня Победы отметят с соответствующими почестями.
"Мы обязательно, как обычно – широко и торжественно, отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу", – подчеркнул Путин.
В своем выступлении президент подчеркнул, что российский народ непобедим, когда придерживается принципа единства.
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Ранее глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Ветеранов и жителей Москвы также поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что, несмотря на ограничения из-за коронавируса, горожане отметят праздник и смогут почтить память героев войны.
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