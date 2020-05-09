Лица героев Великой Отечественной войны в граффити на улицах Москвы

9 мая наша страна отмечает 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. На московских улицах уже не осталось свидетельств тех страшных лет. Будущее поколение уже не сможет пообщаться с ветеранами войны вживую, но память о героях навсегда останется в граффити на московских домах.



Воин-освободитель. Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все эти граффити-работы были созданы в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках двух проектов. Первый проект под названием "Наследие. Улицы героев" посвящен легендарным полководцам Победы и Героям Советского Союза. Портреты героев воссозданы на одноименных улицах столицы. Граффити второго проекта под названием "Помнит мир спасенный" нарисованы по архивным фотографиям.

Портрет "Воина-освободителя" появился на торце дома по адресу Кремлевская набережная, 1/9, в 2015 году. Оригинальный монумент высотой 12 метров и весом 70 тонн находится в берлинском Трептов-парке. Скульптурная композиция представляет собой солдата, который в одной руке держит опущенный меч, а другой поддерживает спасенную немецкую девочку. "Воин-освободитель" является символом победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войнах и освобождения народов Европы от нацизма.

Портрет советского военного летчика Николая Гастелло. Фото: Москва 24/Никита Симонов

На четвертой Сокольнической улице, доме 2А, расположен портрет советского военного летчика Николая Гастелло. Будучи призванным в Красную Армию в 1932 году, капитан погиб спустя четыре дня с начала Великой Отечественной войны. 26 июня 1941 года его экипаж вылетел для нанесения бомбового удара по немецкой механизированной колонне. Самолет Гастелло был подбит, на борту произошел пожар, тогда летчик направил горящую машину на колонну врага. Все члены экипажа погибли. Николай Гастелло был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.



Регулировщица Лидия Спивак. Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Бутырской улице, 67, сделано граффити по знаменитой фотографии с регулировщицей Лидией Спивак. Фото было сделано в мае 1945 года в Берлине. В освобожденном Берлине советский сержант регулировала перекресток на посту № 1 у Бранденбургских ворот. Лидия стала символом Победы, и вскоре ее фото опубликовали в газетах десятков стран.



Зоя и Александр Космодемьянские. Фото: Москва 24/Никита Симонов

В честь сестры и брата Зои и Александра Космодемьянских в Москве названа улица. А пять лет назад на доме 34/1 по этой улице нарисовали граффити молодых героев. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В качестве разведчицы была заброшена в немецкий тыл в 1941 году. Фашисты ее поймали, пытали и казнили через повешение. После смерти Зои ее брат Александр ушел на фронт. Воевал на танке с надписью "За Зою", был смертельно ранен в 1945 году. Получил звание Героя Советского Союза.



Маршал Митрофан Неделин. Фото: Москва 24/Никита Симонов

Именем героя Советского Союза маршала Митрофана Неделина названа улица на территории ЗАО Москвы. Неделин участвовал в Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войнах. Звания Героя Советского Союза удостоен в 1945 году. В 1950–1952-х годах командовал артиллерией Советской армии, в 1959–1960-х был первым главнокомандующим Ракетными войсками СССР. Маршал Неделин внес большой вклад в создание РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия.



Маршал Константин Рокоссовский. Фото: Москва 24/Никита Симонов

Изображение еще одного маршала Константина Рокоссовского можно увидеть на одноименном бульваре в московском ВАО. Маршалу дважды было присвоено звание Героя Советского Союза, в 1944 и 1945 годах. Рокоссовский является единственным в истории маршалом двух стран, Советского Союза (1944 г.) и Польши (1949 г.). Он командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.



Генерал армии Иван Черняховский. Фото: Москва 24/Никита Симонов

По адресу улица Динамовская, 9, строение 2, можно увидеть изображение дважды героя Советского Союза генерала Ивана Черняховского. Во время войны генерал командовал войсками 60-й армии и Третьего Белорусского фронта. 18 февраля 1945 года был ранен осколком артиллерийского снаряда, прилетевшего со стороны тыла полностью освобожденного 17 февраля и находящегося далеко от линии фронта города Мельзак в Восточной Пруссии. Скончался в тот же день.



Маршал Александр Василевский. Фото: Москва 24/Никита Симонов

Портрет Маршала Александра Василевского навсегда запечатлен на доме номер 7/1 по улице, названной в его честь. В годы Великой Отечественной войны Василевский был начальником Генерального штаба (1942–1945 годы) и принимал активное участие в разработке и осуществлении практически всех крупных операций на фронте. В апреле 1945 года руководил штурмом Кенигсберга, во второй половине года командовал советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией. В 1949–1953 годах занимал должность министра вооруженных сил и военного министра СССР.



Военный корреспондент, русский советский прозаик и поэт Константин Симонов. Фото: Москва 24/Никита Симонов

Одна из стен московских домов напоминает нам о том, насколько ценились на войне не только боевые подвиги, но и письма родных, а также фронтовые стихи, поднимающие дух солдат. Константин Симонов был призван в РККА в качестве корреспондента и во времена Великой Отечественной войны работал во фронтовой газете "Боевое знамя". Но одним из самых сильных произведений Симонова стало стихотворение "Жди меня", написанное в августе 1941 года и впервые опубликованное в январе 1942 года. Его строчки до сих пор звучат на мероприятиях в честь Дня Победы.



Освобождение Европы. Германия, Бреслау. Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Нижегородской улице, доме 7, красуется граффити с танкистами, которые освобождали Европу. Фото, с которого было написано изображение, сделано у немецкой крепости Бреслау.



Советские летчики после Парада Победы. Фото: Москва 24/Никита Симонов

Знаменитое фото советских летчиков было сделано после Парада Победы 24 июня 1945 года. Огромное черно-белое граффити можно увидеть на Садовой-Каретной улице, доме 24/7. Спустя 75 лет улыбки этих героев все также освещают Москву, как и в тот счастливый, выстраданный миллионами жизней, долгожданный День Победы.