В Москве набирают популярность различные флешмобы ко Дню Победы

Из-за ситуации с коронавирусом важный для нашей страны праздник – День Победы – в этом году 9 мая отметят без парада, массовых мероприятий и шествий. Но даже в режиме самоизоляции москвичи нашли способы почтить память предков и отпраздновать юбилейную – 75-ю – годовщину. В частности, популярность набирают различные флешмобы. Рассказываем о самых интересных акциях, в которых приняли участие жители столицы.



Концерт под окнами

Жители Первомайской улицы устроили концерт для 97-летнего участника ВОВ

Поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны в эти дни звучат по всей стране. Например, персональный концерт под окнами для 97-летнего советского военачальника, генерал-лейтенанта Павла Калинина устроили в Москве.

Поздравление превратилось в праздник для всего двора: жители вышли на балконы с портретами и наградами своих родственников, участвовавших в войне, чтобы почтить их память. Подобные персональные концерты для ветеранов организуют не только в Москве, но и во многих других городах России.



"Окна Победы"

Фото: vk.com/eremeev.artem_rgu и vk.com/Kolomna Muzej

Плакаты, портреты родственников – участников Великой Отечественной войны, открытки, георгиевские ленточки, надписи, а где-то и целые картины украсили окна московских домов. К масштабной акции "Окна Победы" присоединились и другие российские города. Возможно, это станет еще одной доброй традицией к празднованию 9 Мая.



"Победные песни поем все вместе"

Всегда находящиеся на передовой столичные спасатели, пилоты, пожарные и врачи, готовые в любое время прийти на помощь, поучаствовали во всемирном флешмобе "Победные песни поем все вместе". Свой музыкальный подарок для всех ветеранов войны они записали на видео, исполнив "Темную ночь". Эта песня была написана в 1943 году для фильма "Два бойца". Посмотреть музыкальное поздравление можно здесь.



"Жди меня, и я вернусь"

Видео: facebook.com/shovgenya

Праздничный гимн

Более тысячи музыкантов исполнили песню "День Победы"

В московском районе Хамовники организовали флешмоб в преддверии Дня Победы. Участникам акции предложили прочитать стихотворение поэта и военного корреспондента Константина Симонова "Жди меня, и я вернусь", записать видео и поделиться им в соцсетях. Инициативу поддержали не только жители Хамовников, но и других районов столицы.

Гимн-символ – песню "День Победы" – исполнили вместе более тысячи музыкантов из 50 городов страны, а солистами стали молодые оперные певцы, участники Молодежной оперной программы Большого театра под руководством Юрия Башмета. В общую композицию записи свели в Российском фонде культуры.



Соболева Илона