Петербургский дизайнер "оживил" картину на стене дома

Петербургский дизайнер "оживил" картину, нарисованную на стене дома

Дизайнер из Санкт-Петербурга Денис Устюжанин оживил огромное панно на одном из домов на Приморском проспекте, передает телеканал Москва 24.

Картина "Рабочий и красноармеец" появилась на стене уже давно, но дизайнер Устюжанин решил придать ей больше красок, оживив ее с помощью компьютерной графики.

Сам дизайнер рассказал, что живет рядом с этим домом. По его словам, в честь Дня Победы он захотел "оживить рисунок и стряхнуть пыль с истории".

Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие пройдет в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.

28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Для проекта 2020 год юбилейный – флешмоб проводят уже 15 лет. Тем, кто хочет присоединиться к нему, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.

За прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Символ Победы передавали даже в самые необычные уголки мира – на вершины гор, под воду и даже в космос. Памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур.

