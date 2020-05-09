Авиапарад прошел над Красной площадью в Москве

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве, передает телеканал Москва 24.

По данным Минобороны России, в небе над Красной Площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов, а всего над городами России – 597 летательных аппаратов. Открыли парад по традиции самый тяжелый из серийно выпускаемых военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ.

Следом за ними пролетели пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Замкнули пролет вертолетов пятерка Ми-28Н "Ночной охотник". Самолетный строй открыл разведчик А-50У, за ним – тройка Ил-76МД.

Кроме того, можно было увидеть бомбардировщики Ту-95МС, четыре стратега Ту-22МЗ, ракетоносец Ту-160. Среди новинок – истребители пятого поколения Су-57. Звено из четырех таких машин пролетели сразу за 31-ми МиГами. Закрылся парад шестеркой штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета государственного флага России при помощи специального дыма.

Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы. Он подчеркнул, что после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 75-летие со Дня Победы отметят, как и раньше. В своем выступлении президент обратил внимание, что российский народ непобедим, когда придерживается принципа единства.

Горожан поздравил и Сергей Собянин. Он признал, что в эти дни многие пожилые люди находятся в тревоге. Они переживают не только за себя, но и за детей, внуков и правнуков.

Мэр пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича. Он заявил, что вместе мы преодолеем испытания.