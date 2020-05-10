Около трех тысяч открыток отправили ветеранам онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около трех тысяч открыток ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 75-летия Победы отправили на портале "Я дома".

Некоторые поздравления можно прочитать онлайн. Отмечается, что больше всего открыток подписали столичные школьники.

Письма пришли из многих других городов страны от Севастополя до Владивостока. Кроме того, есть поздравления из других стран.

Самым популярным дизайном открытки стал рисунок с мальчиком в военной форме и букетом цветов, который выбрали около 500 раз.

Все открытки будут напечатаны в типографии и переданы ветеранам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В церемонии возложения цветов в Москве принял участие мэр

Сергей Собянин ранее дистанционно пообщался с московскими ветеранами Великой Отечественной войны. Также мэр поблагодарил их за восстановление страны.

Кроме того, возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и минутой молчания почтил память павших в годы войны.

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провел смотр Президентского полка.