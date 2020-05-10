Собянин поблагодарил ветеранов за восстановление страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин в завершении Дня Победы еще раз поздравил ветеранов, сообщает "Вечерняя Москва".
"Спасибо за огромный труд по восстановлению нашей страны! За все, что вы сделали в жизни", – говорится на сайте мэра.
Собянин также поблагодарил ветеранов "за участие в сражениях, которые решили судьбу страны".
Кроме того, мэр подчеркнул, что парад Победы состоится после снятия ограничительных мер из-за пандемии.
Ранее Собянин дистанционно пообщался с московскими ветеранами Великой Отечественной войны.
Также мэр возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и минутой молчания почтил память павших в годы войны.
Владимир Путин поздравил россиян с праздником, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провел смотр Президентского полка.
В церемонии возложения цветов в Москве принял участие мэр