Собянин поблагодарил ветеранов за восстановление страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин в завершении Дня Победы еще раз поздравил ветеранов, сообщает "Вечерняя Москва".

"Спасибо за огромный труд по восстановлению нашей страны! За все, что вы сделали в жизни", – говорится на сайте мэра.

Собянин также поблагодарил ветеранов "за участие в сражениях, которые решили судьбу страны".

Кроме того, мэр подчеркнул, что парад Победы состоится после снятия ограничительных мер из-за пандемии.

Ранее Собянин дистанционно пообщался с московскими ветеранами Великой Отечественной войны.

Также мэр возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и минутой молчания почтил память павших в годы войны.

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провел смотр Президентского полка.