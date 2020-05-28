СК предъявил три обвинения о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк онлайн"

Фото: СК РФ

Еще троим фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма предъявили обвинение. Подозреваемые в рамках акции "Бессмертный полк онлайн" опубликовали фото лидеров Третьего рейха и изменников Родины.

"Сегодня предъявлено обвинение еще троим подозреваемым – Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частями 1, 3 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", – сообщили в Следственном комитете РФ.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что Круглов 4 мая оформил заявку на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" с изображением Адольфа Гитлера. Аналогичные действия предпринял Андрей Шабанов. Эти поступки квалифицируются как одобрение преступлений нацизма.

Даниил Симанов из Перми рассматривается как подозреваемый по другому правонарушению. Он опубликовал в рамках шествия фотографию генерала Андрея Власова, который судом СССР был официально признан изменником Родины.

Круглов и Симанов признали вину. Шабанов обвинения отверг и не раскаялся в содеянном. В СК РФ отметили, что продолжат выявлять подобные правонарушения с последующей правовой оценкой.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма по факту размещения портретов лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертный полк" 14 мая. Данные о нарушителях закона были готовы предоставить организаторы акции.

