СК предъявил три обвинения о реабилитации нацизма на акции "Бессмертный полк онлайн"

17:07
Фото: СК РФ
Еще троим фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма предъявили обвинение. Подозреваемые в рамках акции "Бессмертный полк онлайн" опубликовали фото лидеров Третьего рейха и изменников Родины.
"Сегодня предъявлено обвинение еще троим подозреваемым – Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частями 1, 3 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", – сообщили в Следственном комитете РФ.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что Круглов 4 мая оформил заявку на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" с изображением Адольфа Гитлера. Аналогичные действия предпринял Андрей Шабанов. Эти поступки квалифицируются как одобрение преступлений нацизма.
Даниил Симанов из Перми рассматривается как подозреваемый по другому правонарушению. Он опубликовал в рамках шествия фотографию генерала Андрея Власова, который судом СССР был официально признан изменником Родины.
Круглов и Симанов признали вину. Шабанов обвинения отверг и не раскаялся в содеянном. В СК РФ отметили, что продолжат выявлять подобные правонарушения с последующей правовой оценкой.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма по факту размещения портретов лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертный полк" 14 мая. Данные о нарушителях закона были готовы предоставить организаторы акции.
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