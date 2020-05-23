Разместившие фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" раскаялись в содеянном

17:41
Фигуранты дела о размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк" раскаялись в содеянном, сообщает Следственный комитет РФ.
В результате проверки по данному делу были задержаны пермяк Даннил Шестаков и житель Казани Мухаммед Эль-Айюби.
Первый рассказал, что он разместил фотографию главнокомандующего Русской освободительной армии, воевавшей на стороне нацистов, Андрея Власова. Он заявил, что это было результатом не очень удачной шутки.
"Раскаиваюсь. Это задумывалась как не очень оригинальная и умная шутка", – признал Шестаков.
Эль-Айюби же выложил фотографию главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Он также раскаялся в поступке и добавил, что сделал это в состоянии алкогольного опьянения.
"Я разместил фотографию Гитлера, будучи пьяным. Прошу прощения у всех, кого оскорбил, у ветеранов, организаторов акции", – сказал Эль-Айюби.
На официальном портале СК РФ ранее сообщали, что он разместил фотографию Гитлера на сайте "Бессмертного полка" не позднее 4 мая. При этом фотографию главы нацистской Германии он подписал как "Гилтер Адик". Шестаков же опубликовал фотографию Власова не позднее 5 мая. Оба привлечены по уголовному делу по части 1 и части 3 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").
Ранее следователи установили личности четырех человек, которые разместили на сайте "Бессмертного полка" фотографии Гитлера, Гиммлера и других нацистов. При проверке в квартирах фигурантов дела прошли обыски, а самих подозреваемых отправили на допрос.
Кроме того, обвинение предъявили жителю Волгограду Денису Воронцову за то, что тот разместил на сайте "Бессмертного полка" фото главы начальника тайной государственной полиции нацистской Германии Генриха Мюллера.
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