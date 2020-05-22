Обвинение предъявили разместившему фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ предъявил обвинение жителю Волгограда, который разместил фото начальника тайной государственной полиции нацистской Германии Генриха Мюллера на сайте "Бессмертного полка", передает ИА "НСН" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Она сообщила, что он обвиняется в реабилитации нацизма. Человек, который, по словам представителя ведомства, совершил это деяние, отрицает свою вину.

"Следователями Главного следственного управления СК России жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма", – рассказала Петренко.

В СК РФ сообщили, что не позднее 3 мая на сайт "Бессмертного полка" была размещена фотография Мюллера с подписью "Михайловский Геннадий". 12 мая публикация появилась в трансляции акции "Бессмертный полк онлайн".

Ранее резонанс получила размещение фото Гитлера, Гиммлера и других нацистов на сайтах акции "Бессмертный полк". В связи с инцидентом СК РФ завел уголовное дело. Следователи установили причастных к публикации фото, после чего у фигурантов дела был произведен обыск.