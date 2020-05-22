Обвинение предъявили разместившему фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

15:06
Фото: СК РФ
Следственный комитет РФ предъявил обвинение жителю Волгограда, который разместил фото начальника тайной государственной полиции нацистской Германии Генриха Мюллера на сайте "Бессмертного полка", передает ИА "НСН" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Она сообщила, что он обвиняется в реабилитации нацизма. Человек, который, по словам представителя ведомства, совершил это деяние, отрицает свою вину.
"Следователями Главного следственного управления СК России жителю Волгограда Денису Воронцову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма", – рассказала Петренко.
В СК РФ сообщили, что не позднее 3 мая на сайт "Бессмертного полка" была размещена фотография Мюллера с подписью "Михайловский Геннадий". 12 мая публикация появилась в трансляции акции "Бессмертный полк онлайн".
Ранее резонанс получила размещение фото Гитлера, Гиммлера и других нацистов на сайтах акции "Бессмертный полк". В связи с инцидентом СК РФ завел уголовное дело. Следователи установили причастных к публикации фото, после чего у фигурантов дела был произведен обыск.
Четверых россиян задержали после размещения фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: