СК проводит обыски у фигурантов дела о провокации во время "Бессмертного полка"

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета проводят допросы и обыски у четырех фигурантов уголовного дела о размещении фото Гитлера, Гиммлера и других нацистов на сайтах акции "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, были установлены личности четырех подозреваемых.

"Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска", – приводит слова Петренко ТАСС.

Официальный представитель СК РФ добавила, что в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Также, по словам Петренко, установлены другие эпизоды аналогичных преступлений.

"Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности Украины и Эстонии", – добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы.

Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 Мая. Под различными именами злоумышленники разместили фото Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

В этом году в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 3 миллионов человек. Фотографии, взятые из данных о родственниках, переживших Великую Отечественную войну, разместили на более чем 200 медиаэкранах Москвы.