СК проводит обыски у фигурантов дела о провокации во время "Бессмертного полка"

14:17
Фото: СК РФ
Сотрудники Следственного комитета проводят допросы и обыски у четырех фигурантов уголовного дела о размещении фото Гитлера, Гиммлера и других нацистов на сайтах акции "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, были установлены личности четырех подозреваемых.
"Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска", – приводит слова Петренко ТАСС.
Официальный представитель СК РФ добавила, что в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Также, по словам Петренко, установлены другие эпизоды аналогичных преступлений.
"Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности Украины и Эстонии", – добавила Петренко.
Ранее сообщалось, что следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 Мая. Под различными именами злоумышленники разместили фото Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.
В этом году в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 3 миллионов человек. Фотографии, взятые из данных о родственниках, переживших Великую Отечественную войну, разместили на более чем 200 медиаэкранах Москвы.
СК разыскивает загрузивших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка" хакеров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: