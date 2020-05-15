СК установил причастных к размещению фото нацистов на акции "Бессмертный полк"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ установил причастных к размещению фотографий Гитлера и Гиммлера на сайтах "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане", – уточнила она.

Отмечается, что действия подозреваемых могли преследовать цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. В настоящий момент СК ведет розыск установленных лиц.

Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 Мая. Под различными именами злоумышленники разместили фото Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.