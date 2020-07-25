СК возбудил еще два дела о размещении фото нацистов во время "Бессмертного полка"

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела о размещении фотографий нацистов во время акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС.

По данным следствия, Дмитрий Бородаенко разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера. Помимо этого, Максим Гусев из Перми разместил на том же сайте фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Возбуждены уголовные дела по статье "Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенная публично".

Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, следователи совместно с оперативными службами МВД продолжают выявлять лиц, разместивших на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК провели допросы и обыски у фигурантов уголовного дела.