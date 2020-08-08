СК возбудил еще одно дело о размещении фото нацистов во время "Бессмертного полка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело о размещении фотографий нацистов во время акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Еще одним подозреваемым стал житель Воронежа.

"Житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" в сети интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", подписав ее "Шикльгрубер Адольф Алоисович", – сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

Отмечается, что по данному факту в отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

Следовали провели допрос подозреваемого и изъяли у него принадлежащие ему электронные носители информации. Кроме этого, в настоящее время ведутся следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств.

Ранее по данному инциденту было возбуждено два уголовных дела. По данным следствия, Дмитрий Бородаенко разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера. Помимо этого, Максим Гусев из Перми разместил на том же сайте фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.