Дела о размещении фото нацистов во время акции "Бессмертный полк" направлены в суд

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Два уголовных дела о размещении фото нацистов во время акции "Бессмертный полк" направлены в Ульяновский областной и Пермский краевой суды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступлений по статье "Реабилитация нацизма", – сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, один из обвиняемых разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотографию он сопроводил комментарием о том, что на ней запечатлен Гилтер Адик. Другой подозреваемый разместил фото изменника Родины Андрея Власова.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК провели допросы и обыски у фигурантов уголовного дела.