Дела о размещении фото нацистов во время акции "Бессмертный полк" направлены в суд

17:49
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Два уголовных дела о размещении фото нацистов во время акции "Бессмертный полк" направлены в Ульяновский областной и Пермский краевой суды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступлений по статье "Реабилитация нацизма", – сообщили в Генпрокуратуре.
По версии следствия, один из обвиняемых разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотографию он сопроводил комментарием о том, что на ней запечатлен Гилтер Адик. Другой подозреваемый разместил фото изменника Родины Андрея Власова.
Ранее сообщалось, что сотрудники СК провели допросы и обыски у фигурантов уголовного дела.
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