Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами

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Российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправе в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году, сообщает РИА Новости.

Весной прошлого года поисковики нашли на территории деревни более 500 останков, в том числе множество детских. По данным прокуратуры, в 1942 году нацисты создали тайлькоманду из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами.

В качестве рядовых исполнителей участвовали также и выходцы из Латвийской ССР. Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году. Исполнители расправ к ответственности не привлекались.

В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка тайлькоманда систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев. По данным прокуратуры, было убито минимум 2,6 тысячи человек.

Ранее в Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье "Геноцид". Причиной стало изучение архивов о массовых убийствах мирных жителей во время Второй мировой войны.

Установлено, что под Волгоградом нашли не меньше 15 мест, где было захоронено около двух тысяч человек. По данным СК, погибших казнили фашисты в годы войны.