СК возбудил дело о геноциде мирных жителей Сталинградской области

15:20
Фото: СК РФ
В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Геноцид". Причиной стало изучение архивов о массовых убийствах мирных жителей во время Второй мировой войны, приводит "Газета.ру" заявление СК по региону.
"Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения", – рассказали представители ведомства.
Установлено, что под Волгоградом нашли не меньше 15 мест, где было захоронено около двух тысяч человек. По данным СК, погибших казнили фашисты в годы Второй мировой войны. В настоящий момент продолжаются подготовки к раскопкам. В них примут участие сотрудники МЧС, военные, а также поисковые отряды.
Ранее ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Крыму. Отмечается, что обнародованные архивы свидетельствуют о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова.
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