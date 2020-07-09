СК возбудил дело о геноциде мирных жителей Сталинградской области

Фото: СК РФ

В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Геноцид". Причиной стало изучение архивов о массовых убийствах мирных жителей во время Второй мировой войны, приводит "Газета.ру" заявление СК по региону.

"Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения", – рассказали представители ведомства.

Установлено, что под Волгоградом нашли не меньше 15 мест, где было захоронено около двух тысяч человек. По данным СК, погибших казнили фашисты в годы Второй мировой войны. В настоящий момент продолжаются подготовки к раскопкам. В них примут участие сотрудники МЧС, военные, а также поисковые отряды.

Ранее ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Крыму. Отмечается, что обнародованные архивы свидетельствуют о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова.