Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне

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Владимир Путин считает, что подвиг народа в Великой Отечественной войне не должен быть забыт. Об этом президент заявил в ходе открытого урока для школьников в День знаний, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что самым тяжелым испытанием является война, которая не щадит никого. Он также отметил, что во время войны многие подростки уходили на фронт и в партизанские отряды.

"Многие из них просто приписывали себе несколько лет, чтобы скорее включиться в борьбу с врагом. Подростки и даже дети без всяких скидок на возраст работали на эвакуированных в тыл заводах и фабриках, потому что знали, что кроме них и их матерей к станку встать просто некому", – поделился лидер.

При этом он рассказал, что работающие подростки отдавали часть своих зарплат на нужды оборонного производства и фронта. Так, в стране стали называть танковые колонны, самолеты, целые эскадрильи в их честь – "Саратовский школьник", "Пермский пионер", "Комсомолец Татарии".

Кроме этого, Путин отметил, что труд работников тыла является настоящим героизмом. В 2020 году 20 городов страны получили почетное звание "Город трудовой доблести"

"Ваши ровесники в годы войны самоотверженно помогали своей стране, наравне со взрослыми защищали родину. Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ, и на фронте, и в тылу. Победа была действительно общей, и этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт", - заключил президент.

Ранее Владимир Путин назвал большим событием и радостью возвращение системы образования к привычной форме. Глава государства поздравил студентов и школьников с Днем знаний, пожелал успехов первоклассникам. Он также напомнил, что из-за пандемии коронавируса в образовательных учреждениях продолжат действовать некоторые ограничения, и призвал их соблюдать.