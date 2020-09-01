Путин назвал большим событием возвращение системы образования к привычной форме

12:27
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал большим событием и радостью возвращение системы образования к привычной форме, сообщает РИА Новости. 1 сентября президент проводит Всероссийский открытый урок.
"Сейчас школа, вся система образования возвращается к привычной работе, к звонкам и переменам, к живому непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями", – заявил он на уроке.
Глава государства поздравил студентов и школьников с Днем знаний, пожелал успехов первоклассникам. Он также напомнил, что из-за пандемии коронавируса в образовательных учреждениях продолжат действовать некоторые ограничения, и призвал их соблюдать.
"Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить ваше здоровье и здоровье тех, кто находится рядом с вами", – сказал президент.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит под девизом "Помнить – значит знать".
1 сентября в Москве учебные заведения распахнули свои двери более чем для 1,5 миллиона школьников и студентов колледжей. В столице открылись 537 школ.
В этом году в первом классе будут учиться около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Каждая школа должна была проработать график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.
В частности, в школах закрепили за каждым классом кабинет, где будут проводиться все уроки. Время перемен, завтраков и обедов также установили свое. Первыми в школу будут приходить ученики младших классов.
Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то весь класс на 14 дней переведут на "удаленку". Как пояснил Сергей Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.
Президент РФ призвал организовать учебный процесс гибко и с максимальной безопасностью
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