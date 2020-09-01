Столичные школы открыли двери для более 1,5 млн учеников

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Столичные учебные заведения 1 сентября распахнули свои двери более чем для 1,5 миллиона школьников и студентов колледжей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Анастасия Ракова рассказала, что в столице открылись 537 школ. В этом году в первом классе будут учиться около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности. Каждая школа проработала график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.

Чтобы дети из параллелей меньше пересекались, в школах закрепили за каждым классом кабинет, где будут проводиться все уроки. Под исключение попадают те уроки, которые не обходятся без специального оборудования. В профилактических целях перемены, время завтраков и обедов школьникам также установили свое. Первыми в школу будут приходить ученики младших классов.

Перед началом учебного года было уделено особое внимание генеральной уборке в зданиях с использованием дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха в школах установили бактерицидные лампы закрытого типа, в помещениях есть дозаторы с антисептиком. В каждой школе создан необходимый запас медицинских масок. У входа всем школьникам будут измерять температуру.

Все работники системы образования сдали тесты на коронавирус. Сообщалось, что у 13,3% тех, кто прошел исследования, обнаружили антитела. Всего тестирование прошли 180 тысяч человек.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ. В столице линейки проходят только для первоклассников. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

По словам Сергея Собянина, в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то "удаленку" на 14 дней организуют для всего класса. Как объяснил Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.

Анастасия Ракова добавила, что бассейны в школах останутся недоступны до 1 октября. Масочно-перчаточный режим в образовательных учреждениях обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся могут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.

