Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат

10:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Собрания с родителями в российских школах будут проводиться в дистанционном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую.
"Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, они не будут доступны для родителей, и родители туда будут приходить только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы", – сказала Яновская.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.
В школах Москвы линейки организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы. По словам Сергея Собянина, в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение.
Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то "удаленку" на 14 дней организуют для всего класса. Как объяснил Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.
Глава департамента образования и науки Александр Молотков уточнил, что родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок. Он пояснил, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать домашнее обучение. Родителям нужно будет уведомить классного руководителя и написать заявление, заключил Молотков.
Масочный и перчаточный режим в образовательных учреждениях станет обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся смогут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.
В школах выяснят, как дистанционное обучение повлияло на знания детей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: