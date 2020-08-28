Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Собрания с родителями в российских школах будут проводиться в дистанционном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую.

"Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, они не будут доступны для родителей, и родители туда будут приходить только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы", – сказала Яновская.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.

В школах Москвы линейки организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы. По словам Сергея Собянина, в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение.

Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то "удаленку" на 14 дней организуют для всего класса. Как объяснил Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.

Глава департамента образования и науки Александр Молотков уточнил, что родители московских школьников сами смогут решить, в каком формате будет обучаться их ребенок. Он пояснил, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать домашнее обучение. Родителям нужно будет уведомить классного руководителя и написать заявление, заключил Молотков.

Масочный и перчаточный режим в образовательных учреждениях станет обязателен для административного персонала, охраны и родителей. Учащиеся смогут носить маски по желанию. Рекомендуют находиться в средствах защиты и учителям.

