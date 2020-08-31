Все сотрудники сферы образования Москвы сдали тесты на коронавирус перед 1 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все работники системы образования сдали тесты на COVID-19. По результатам у 13,3 процента тестируемых обнаружены антитела, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, положительный результат был выявлен у 3% тестируемых. Они временно не будут допущены к работе.

"ИФА-тестирование прошли 180 тысяч человек из сферы образования. Антитела были выявлены у 24,1 тысячи человек", – отметила она.

Уточняется, что работники столовых, охранники и сотрудники клиринговых компаний также проходили тестирование.

В школах перед началом учебного года прошла дезинфекция. В классах предусмотрена ежедневная уборка и обработка оборудования, спортивного инвентаря. С помощью закрытых бактерицидных ламп и дозаторов с антисептиком в помещениях регулярно будет обеззараживаться воздух.

Также при входе в школу будут измерять температуру, для учеников предусмотрены запасы медицинских масок, которыми можно пользоваться по желанию.

Чтобы избежать скопления детей на входе в школу, для каждой параллели классов будет определено индивидуальное время, когда нужно приходить на занятия и уходить с них.

Кроме того, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, кроме уроков, где должно использоваться специально оборудование.

Ранее сообщалось, что российских учителей не будут принуждать делать прививку от коронавируса. В то же время Семченко рекомендовал педагогам привиться от гриппа, но еще раз подчеркнул, что это дело каждого.