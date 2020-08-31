Все сотрудники сферы образования Москвы сдали тесты на коронавирус перед 1 сентября

11:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все работники системы образования сдали тесты на COVID-19. По результатам у 13,3 процента тестируемых обнаружены антитела, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, положительный результат был выявлен у 3% тестируемых. Они временно не будут допущены к работе.
"ИФА-тестирование прошли 180 тысяч человек из сферы образования. Антитела были выявлены у 24,1 тысячи человек", – отметила она.
Уточняется, что работники столовых, охранники и сотрудники клиринговых компаний также проходили тестирование.
В школах перед началом учебного года прошла дезинфекция. В классах предусмотрена ежедневная уборка и обработка оборудования, спортивного инвентаря. С помощью закрытых бактерицидных ламп и дозаторов с антисептиком в помещениях регулярно будет обеззараживаться воздух.
Также при входе в школу будут измерять температуру, для учеников предусмотрены запасы медицинских масок, которыми можно пользоваться по желанию.
Чтобы избежать скопления детей на входе в школу, для каждой параллели классов будет определено индивидуальное время, когда нужно приходить на занятия и уходить с них.
Кроме того, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, кроме уроков, где должно использоваться специально оборудование.
Ранее сообщалось, что российских учителей не будут принуждать делать прививку от коронавируса. В то же время Семченко рекомендовал педагогам привиться от гриппа, но еще раз подчеркнул, что это дело каждого.
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