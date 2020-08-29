Специальные навигационные карты разработали в школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специальные электронные навигационные карты разработали в ряде школ города для разведения потоков и сокращения количества контактов между учениками. Об этом Агентству "Москва" заявила директор школы №1298 Вера Агибалова.

"Школы разработали навигационные карты для учащихся, чтобы ребята знали, в каком классе у них проходят занятия, а также создали специальные организационные карты для педагогов, чтобы они тоже ориентировались. Школьники могут посмотреть карты в электронном журнале", – поделилась Агибалова.

По ее словам, уже со всеми сотрудниками был проведен инструктаж. Кроме того, прошли встречи с родителями, которым рассказали про новый формат обучения. Директор говорит, что на территории образовательного учреждения у каждого входа и в самом помещении есть указатели направления движения.

"Для каждой параллели классов предусмотрен свой вход и своя гардеробная, а также рекреационная зона, где дети будут отдыхать", – добавила Агибалова.

Ранее Владимир Путин подтвердил начало учебного года для школьников и студентов с 1 сентября. По словам президента РФ, решение принято на региональном и правительственном уровнях.