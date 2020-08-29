Учебный год точно начнется 1 сентября – Путин

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Владимир Путин подтвердил начало учебного года для школьников и студентов с 1 сентября. По его словам, решение принято на региональном и правительственном уровнях.
"Нужно сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", – сказал президент в интервью на телеканале "Россия 1".
Он признал, что носить маску долгое время бывает сложно.
"Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе", – объяснил глава государства.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что все школы, детские сады и колледжи страны готовы к началу нового учебного года. Замминистра просвещения РФ Денис Грибов уточнял, что дополнительные ограничительные меры в школах России могут ввести в случае второй волны коронавируса. В Минобрнауки РФ добавили, что вузы РФ тоже готовы начать учебный год с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.
При возникновении очагов заболевания в школах, они сами будут решать вопрос с введением карантина, рассказала директор департамента администрирования и контроля министерства просвещения России Тамара Романова. Кравцов подчеркнул, что при переходе на "удаленку" образовательный процесс прерывать не станут. Сергей Собянин пояснял, что дистанционное школьное обучение должно стать дополнением к традиционному очному.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям.
В Москве мероприятие организуют только для первоклассников. Для учащихся 2–11-х классов сделают классные часы.
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