В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать школьный рюкзак

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, каким должен быть рюкзак для школьника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Пустой рюкзак для младших классов должен весить не больше 700 граммов, для средней и старшей школы – не больше килограмма", – говорится в сообщении.

Рюкзак с учебниками, тетрадями и пеналом не должен превышать 1,5 килограмма для учеников первого-второго классов, 2 килограмма – для учеников третьих-четвертых классов, 2,5 килограмма – для учащихся пятых-шестых классов, 3,5 килограмма – для седьмых-восьмых классов и 4 килограмма – для старшеклассников.

Как уточняется, лучше отдать предпочтение изделиям из прочной ткани с водоотталкивающим покрытием и формоустойчивой спинкой. Также на ранце должны быть светоотражающие вставки.

В сообщении говорится, что для учащихся младших классов следует выбрать портфель с ортопедической спинкой, которая обеспечивает полное прилегание к спине школьника и помогает держать спину ровно. Размеры рюкзака ученика начальных классов не должны превышать 36 сантиметров в высоту, 10 сантиметров в ширину и 26 – в длину.

Также отмечается, что высота рюкзака должна составлять 300–360 миллиметров, высота передней стенки – 220–260 миллиметров, ширина – 60–100 миллиметров, длина плечевого ремня – не менее 600–700 миллиметров, ширина плечевого ремня в верхней части – не менее 35–40 миллиметров. В Роспотребнадзоре уточнили, что допускается увеличение размеров не более чем на 30 миллиметров.

Ранее специалисты Роскачества проверили предназначенную для детей младшего школьного возраста обувь. Как отмечается, были выявлены несоответствия техрегламенту, в частности по запаху, содержанию формальдегида и токсичности.

Специалисты проверили 17 видов товаров: 12 – китайского производства, два – производства России, по одной торговой марке – из Швеции и Камбоджи. У обуви еще одной марки не была указана страна происхождения.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме ранее направили в правительство законопроект о ежегодной выплате семьям по 10 тысяч рублей на ребенка в рамках подготовки к началу учебного года.

Парламентарии указали, что на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей. При этом в 2020 году из-за пандемии финансовое положение многих россиян ухудшилось. Депутаты также предлагают каждый год индексировать выплату. По замыслу авторов, в силу законопроект должен вступить с 1 января 2021 года.

