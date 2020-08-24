В Госдуме предложили ввести выплаты на сборы детей в школу

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме направили в правительство законопроект о ежегодной выплате семьям по 10 тысяч рублей на ребенка в рамках подготовки к началу учебного года.
Текст инициативы в Telegram опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарии указали, что на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей. При этом в 2020 году из-за пандемии финансовое положение многих россиян ухудшилось.
Депутаты также предлагают каждый год индексировать выплату. По замыслу авторов, в силу законопроект должен вступить с 1 января 2021 года.
В Минпросвещения ранее заявили, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса.
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