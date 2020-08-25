Роскачество проверило обувь для школьников

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Специалисты Роскачества проверили предназначенную для детей младшего школьного возраста обувь. Об этом говорится на сайте организации.
Как отмечается, были выявлены несоответствия техрегламенту, в частности по запаху, содержанию формальдегида и токсичности.
Специалисты проверили 17 видов товаров: 12 – китайского производства, два – производства России, по одной торговой марке – из Швеции и Камбоджи. У обуви еще одной марки не была указана страна происхождения.
Эксперты исследовали обувь с верхом из синтетических материалов стоимостью от 399 до 3 тысяч рублей.
Интенсивный запах был выявлен у 13 видов товаров, а товар пяти торговых марок не отвечал техрегламенту по индексу токсичности. Формальдегид был обнаружен в пяти видах обуви.
Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме ранее направили в правительство законопроект о ежегодной выплате семьям по 10 тысяч рублей на ребенка в рамках подготовки к началу учебного года.
Парламентарии указали, что на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тысяч рублей. При этом в 2020 году из-за пандемии финансовое положение многих россиян ухудшилось. Депутаты также предлагают каждый год индексировать выплату. По замыслу авторов, в силу законопроект должен вступить с 1 января 2021 года.
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