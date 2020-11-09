Комиссия МГД поддержала проект об установлении льготной категории жителей "дети войны"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект, определяющий льготную категорию "дети войны" и устанавливающий для ее представителей меры социальной поддержки.

По словам депутата Людмилы Гусевой, изменения необходимо внести в закон от 3 ноября 2004 года № 70 "О мерах социальной поддержки отдельной категории жителей города Москвы".

"Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить категорию граждан – "дети войны", отнести к указанной категории жителей города Москвы, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, и определить для них перечень мер социальной поддержки", – указано в пояснительной записке к документу.

"Дети войны" получат ежемесячную городскую денежную выплату и льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте. Кроме того, им предоставят бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и компенсируют проезд по железной дороге к месту лечения.

Также представители данной льготной категории получат право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и преимущественное право на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. Аналогичная мера предусмотрена в случае с социальным обслуживанием, в том числе на дому.

На данный момент предлагается ввести закон в действие с 1 января 2021 года.

В сентябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении средств на жилье ветеранам. Суммарно 65 регионов получат более миллиарда рублей.

