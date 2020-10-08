Мишустин сообщил о выделении средств на жилье ветеранам и выплаты соцработникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ дополнительно выделит регионам около трех миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания, где действует посменный режим работы, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, кабмин продолжает оказывать поддержку работникам стационарных организаций социального обслуживания. Речь идет о соцработниках, медиках и других сотрудниках.

"Они делают все, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно. Работают круглосуточно и с полной отдачей, оказывают помощь людям с выявленным коронавирусом и из группы риска", – сказал он.

Премьер добавил, что еще один важный вопрос – это жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели 65 регионам выделят более миллиарда рублей. Это позволит обеспечить жильем 607 ветеранов, которые стоят на учете по улучшению жилищных условий.

В министерстве труда и социальной защиты ранее рассказали о планах увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей. На пособия для детей от трех до семи лет семьям, среднедушевой доход в которых не достигает прожиточного минимума, потребуется порядка 95 миллиардов рублей.

