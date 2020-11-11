Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мосгордума поддержала законопроект о "детях войны", сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя МГД Алексея Шапошникова.

Уточняется, что на рассмотрение были вынесены два проекта закона – от КПРФ и "Единой России". После голосования в первом чтении ко второму был допущен только проект последней фракции. За него проголосовали 42 парламентария.

Законопроект предполагает закрепление категории "дети войны" на законодательном уровне и установление для нее ряда льгот. К примеру, москвичи, входящие в эту группу, смогут получать за счет средств городского бюджета ежемесячные выплаты. Кроме того, для них предполагаются льготы по оплате общественного транспорта, бесплатные путевки в санатории.

Также, согласно инициативе, представители данной льготной категории должны получить право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и преимущественное право на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции КПРФ в ходе пленарного заседания Московской городской думы отказались принимать участие в голосовании по законопроекту о введении в Москве выплат для "детей войны". Член фракции Леонид Зюганов выступил против подобного законопроекта.