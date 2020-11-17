Собянин упростил порядок регистрации самоходной техники

13:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин подписал постановление, по которому упрощается порядок регистрации самоходной техники. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Порядок предоставления электронных государственных услуг в сфере регистрации, технического осмотра и выдачи прав на управление самоходными машинами будут существенно модернизирован", – указано в сообщении.
По новым правилам владельцы подобной техники смогут отслеживать статус своего заявления на регистрацию в личном кабинете на портале mos.ru. Там же можно будет выбрать дату и место прохождения техосмотра. Еще одна опция – выбор даты и места для сдачи экзамена на право управлять самоходными машинами.
Новые правила подразумевают, что Гостехнадзор будет снова проводить техосмотр мотовездеходов, снегоболотоходов и других внедорожных мототраспортных средств, который последние годы осуществлялся коммерческими пунктами инструментального контроля. Сведения и документы ведомство будет получать от Минсельхоза и МВД.
Непосредственно личное посещение Гостехнадзора потребуется в ограниченном числе случаев. Приехать придется для сдачи экзаменов, прохождения ТО и получения документов, а именно акта ТО или отметки о регистрации в паспорте самоходной машины.
Регистрации в Гостехнадзоре подлежат трактора, самоходные дорожно-строительные, коммунальные и сельскохозяйственные машины. Кроме того, требуется оформить документы на безрельсовые механические транспортные средства, если в них установлен двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт.
В августе 2020 года в Москве опробовали пылесосы на электродвигателях. Улицы столицы начала убирать компактная и экологичная техника, благодаря которой можно мыть и пылесосить общественные пространства.
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