Собянин упростил порядок регистрации самоходной техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал постановление, по которому упрощается порядок регистрации самоходной техники. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Порядок предоставления электронных государственных услуг в сфере регистрации, технического осмотра и выдачи прав на управление самоходными машинами будут существенно модернизирован", – указано в сообщении.

По новым правилам владельцы подобной техники смогут отслеживать статус своего заявления на регистрацию в личном кабинете на портале mos.ru. Там же можно будет выбрать дату и место прохождения техосмотра. Еще одна опция – выбор даты и места для сдачи экзамена на право управлять самоходными машинами.

Новые правила подразумевают, что Гостехнадзор будет снова проводить техосмотр мотовездеходов, снегоболотоходов и других внедорожных мототраспортных средств, который последние годы осуществлялся коммерческими пунктами инструментального контроля. Сведения и документы ведомство будет получать от Минсельхоза и МВД.

Непосредственно личное посещение Гостехнадзора потребуется в ограниченном числе случаев. Приехать придется для сдачи экзаменов, прохождения ТО и получения документов, а именно акта ТО или отметки о регистрации в паспорте самоходной машины.

Регистрации в Гостехнадзоре подлежат трактора, самоходные дорожно-строительные, коммунальные и сельскохозяйственные машины. Кроме того, требуется оформить документы на безрельсовые механические транспортные средства, если в них установлен двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт.

В августе 2020 года в Москве опробовали пылесосы на электродвигателях. Улицы столицы начала убирать компактная и экологичная техника, благодаря которой можно мыть и пылесосить общественные пространства.

