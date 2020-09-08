Коммунальная техника Москвы готова к осенне-зимнему периоду – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Коммунальная спецтехника Москвы готова к работе в осенне-зимний сезон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Он рассказал, что техникой, которая отвечает всем требованиям безопасности, укомплектованы коммунальные предприятия, ГБУ "Жилищник" и окружные "Автомобильные дороги". Бирюков отметил, что всего в составе жилищно-коммунального хозяйства находится более 24 тысяч единиц техники.
Заммэра добавил, что в настоящее время ведется работа по внедрению автоматизированной системы контроля для техники.
"Мы работаем над тем, чтобы поставить датчики контроля за работой агрегата. Нас иногда упрекают, что идет поливальная машина с большой скоростью. Мы сейчас занимаемся систематизацией автоматизированной системы контроля", – пояснил Бирюков.
На прошлой неделе Петр Бирюков рассказывал о подготовке Москвы к зимнему сезону. По его словам, в рамках подготовки города к зиме были созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсноснабжающих элементов. Он отмечал, что подготовленный резерв позволит обеспечить потребность развития городской инфраструктуры с учетом транспорта, социальных объектов и строительства жилого фонда.
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