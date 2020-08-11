Коммунальные электропылесосы испытывают на улицах столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Улицы Москвы теперь экспериментально убирают с помощью коммунальной техники на электротяге. Об этом рассказали представители департамента жилищно-коммунального хозяйства, передает ТАСС.

"Мы начали тестировать пылесосы на электродвигателях, чтобы в будущем появление нового вида техники на улицах города было максимально эффективным. В распоряжении специалистов комплекса городского хозяйства появилось несколько вакуумных подметально-уборочных машин на электротяге", – заявили в департаменте.

По данным пресс-службы, улицы Москвы начала убирать компактная и экологичная техника, благодаря которой можно мыть и пылесосить общественные пространства.

Экспериментальную технику разные производители передали для тестовой эксплуатации в ГБУ "Автомобильные дороги". У машин есть мощные аккумуляторы, время работы которых достигает 10 часов без подзарядки.

"Увидеть тестируемые образцы в работе можно, например, на Старом Арбате или на Поклонной горе", –уточнили в пресс-службе департаменте ЖКХ.

Ранее говорилось, что свыше 300 столичных улиц очистили от воздушных проводов за пять лет. Их убрали по проекту "Чистое небо".