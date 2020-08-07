Более 80 км новых путей уложат в Московском транспортном узле

14:38
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Порядка 80 километров новых путей появится в Московском транспортном узле. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Отмечается, что укладку на всех радиальных направлениях завершат к концу 2020 года.
"В рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" для развития Московского транспортного узла в 2020 году будет уложено 83 километра новых путей", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
По данным ведомства, на данный момент уже уложено 27 километров путей. Работы провели в период с апреля по июль 2020 года. При этом из них 5,5 километра путей проложили на Ярославском направлении, 3,8 километра – на Горьковском, 5,2 километра – на Киевском, 2,9 километра – на Курском, 2,4 километра – на Белорусском, а также 7,2 километра на Большом московском кольце.
Известно, что во время работ строители установили бесстыковые пути. Они обеспечивают железнодорожному транспорту плавность хода, а также снижают шумовое воздействие от движения поезда для более комфортного проезда пассажиров.
Ранее стало известно, что на Киевском направлении МЖД построят шесть крупных ТПУ. Они будут сформированы на станциях Кутузово, Белорусский вокзал, Камушки, Аминьевская, Беговая, Минская.
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