Шесть крупных ТПУ построят на Киевском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На базе новых станций Киевского направления Московской железной дороги будут сформированы шесть крупных транспортно-пересадочных узлов, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы и первого заместителя председателя ведомства Сергея Кузнецова.

"Новые ТПУ свяжут между собой городские территории обеспечат для пассажиров комфортную пересадку на общественный транспорт", – рассказал он.

Уточняется, что такие транспортно-пересадочные узлы будут сформированы на станциях Кутузово, Белорусский вокзал, Камушки, Аминьевская, Беговая, Минская. Благодаря им жители районов, прилегающих к Киевскому направлению железной дороги, смогут без труда пересесть на Большую кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и МЦД-1.

Кузнецов также добавил, что самый крупный пересадочный узел по Киевскому направлению, в состав которого войдет остановочный пункт Камушки, позволит пассажирам пересаживаться не только на станции Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии метро, но и на станцию Тестовская МЦД-1.

"Пересадку пассажиров с железной дороги на БКЛ позволит ускорить первый на Киевском направлении пересадочный узел с метрополитеном – в районе Очаково-Матвеевское, в состав которого войдет станция Аминьевская. Также его появление упростит выход к прилегающим кварталам", – отметил Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в составе транспортно-пересадочного узла "Ховрино" появится новая перехватывающая парковка. Ее построят в современном стиле, фасады оформят панелями разных цветов.