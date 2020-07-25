Власти оценили готовность станции БКЛ "Марьина роща"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство станции Большой кольцевой линии "Марьина роща" завершено на 50%, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что это станция глубокого заложения, поэтому работы ведутся горным способом – без применения тонелепроходческих щитов.
"Это связано с тем, что в стесненных условиях мы не смогли найти место для монтажа, плюс мы ведем проходку практически ручным способом рядом с действующими станциями метро. Готовность станции составляет 50%", – подчеркнул заммэра.
Он отметил, что сейчас прорабатываются моменты, направленные на ускорение работ. По словам Бочкарева, самые тяжелые работы уже выполнены, сейчас идут работы по раскрытию станции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 54% от всех строительных работ на БКЛ завершены. Проходка тоннелей осуществлена на 80% от всего объема мероприятий.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что полное открытие БКЛ позволит существенно разгрузить радиальные линии метро.
Планируется, что Кольцевая линия разгрузится на 20–30 процентов, Арбатско-Покровская – на 15–22 процента, а Филевская – на 21 процент. Кроме того, пассажиропоток снизится на 15–18 процентов на Калужско-Рижской линии, а также на 17 процентов – на Таганско-Краснопресненской линии.
Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.
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