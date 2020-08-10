Свыше 300 столичных улиц очистили от воздушных проводов за пять лет

12:14
Фото: Москва 24/Никита Симонов
За последние пять лет в Москве очистили от воздушных проводов более 300 улиц. Их убрали по проекту "Чистое небо", передает Агентство "Москва" заявление департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"В течение последних пяти лет в Москве действует проект "Чистое небо", в рамках которого более 300 улиц очистили от воздушных проводов. Их убирают в кабельную канализацию – это кабельные колодцы и кабельные каналы, через которые теперь проходят кабели питания и управления наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, городских служб и так далее", – сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом кабельные колодцы и каналы делают из полимерных материалов, что повышает их надежность и срок службы.
"Всего с 2015 года в Москве построено более 650 километров кабельной канализации", – добавили в департаменте ЖКХ.
Ожидается, что к концу 2020 года построят еще 16 километров кабельной канализации, отметили в пресс-службе.
Ранее говорилось, что более 80 социальных объектов построили в ТиНАО с момента присоединения к Москве. Сергей Собянин отметил, что в числе объектов находятся МФЦ, 47 садиков, 19 школ, 10 поликлиник, большие больницы в поселке Коммунарка и поселении Вороновском.
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