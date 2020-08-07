Более 80 социальных объектов построили в ТиНАО с момента присоединения к Москве

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Порядка 80 социальных объектов появились в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с момента их присоединения к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"За восемь лет с момента присоединения к столице Троицкого и Новомосковского округов мы построили там 83 соцобъекта", – отметил мэр.

Он добавил, что в числе объектов находятся МФЦ, 47 садиков, 19 школ, 10 поликлиник, большие больницы в поселке Коммунарка и поселении Вороновское.

"Отдельное спасибо за оперативность и качество работ строителям", – заключил Собянин.

Ранее Собянин выделил субсидию на обучение инвалидов самостоятельному проживанию. Отмечается, что размер субсидии составит 19,8 миллиона рублей.