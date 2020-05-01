В Мосгордуме рассказали о "бойцах невидимого фронта" в борьбе с COVID-19

19:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Мосгордуме рассказали, что в борьбе с коронавирусной инфекцией есть свои "бойцы невидимого фронта". Член комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин заявил, что к такой категории относятся работники ЖКХ.
"Именно они обеспечивают москвичам возможность жить комфортно в условиях самоизоляции", – приводит Агентство "Москва" его слова.
Бускин отметил, что в настоящее время инженерные сети и коммуникации в домах испытывают большую нагрузку, поскольку многие жители столицы добросовестно выполняют требования самоизоляции и остаются дома.
По словам депутата, огромная работа проводится коммунальщиками и на передовой борьбы с COVID-19. Он рассказал, что специалистами были проложены километры инженерных сетей для обеспечения подключения нового инфекционного центра в поселении Вороновском. Кроме того, Бускин добавил, что сотрудники ЖКХ трудятся на возведении модулей для больных коронавирусом.
Помимо этого, коммунальные службы ответственны за работы по дезинфекции подъездов. Уточняется, что такие работы по обеззараживанию помещений проводятся не реже одного раза в сутки.
Ранее сообщалось о том, что в столице провели очередную масштабную дезинфекцию улиц и общественных городских пространств. В мероприятиях по обеззараживанию приняли участие порядка 70 тысяч человек, а также 4,5 тысячи единиц техники.
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