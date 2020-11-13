Сенатор Святенко: бюджет Москвы обеспечит соцподдержку граждан старших возрастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов поддержит граждан старшего возраста. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"...основные свойства нового финансового плана города ясны уже сейчас: бюджет сохраняет социальную направленность. На социальные обязательства и программы выделено около 1,8 триллиона рублей, или 56% трехтриллионного бюджета", – заявила специалист.
По ее словам, поддержка жителей столицы старшего поколения осуществляется городом и в денежной, и в натуральной форме. Объем финансовой помощи в предстоящем году вырастет на 6%, что превышает ожидаемый уровень инфляции.
"Выплаты старшему поколению предусмотрены в объеме 188,8 миллиарда рублей – это позволит индексировать пособия и выплаты на уровне выше инфляции. Сохраняются и программы натуральных льгот – таких, как санаторно-курортное обеспечение для льготников", – заявила Святенко.
Сенатор рассказала, что пожилым жителям Москвы передадут порядка 245 тысяч путевок. На обеспечение всей программы выделят 7,7 миллиарда рублей.
Еще 2,5 миллиарда рублей столица направит на поддержку проекта "Московское долголетие". С весны 2020 года занятия проводятся преимущественно онлайн, в формате уроков по йоге, вышивке, кулинарии и ряду других направлений.
В бюджете Москвы заложены расходы на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. 1,5 миллиарда рублей потратят на работу социальных работников-сиделок, программы "Санаторий на дому" и "Тревожная кнопка".
Накануне сообщалось, что профильная комиссия Мосгордумы по вопросам строительства и землепользования поддержала законопроект о бюджете столицы до 2023 года. Уточняется, что суммарно за три ближайших года на возведение объектов капитального строительства планируют выделить 1 триллион 870 миллионов рублей.
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