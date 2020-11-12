Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

21:13

Профильная комиссия МГД поддержала законопроект о бюджете столицы до 2023 года

экономика город

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Комиссия Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию поддержала законопроект о бюджете столицы на 2021 и плановый период 2022–2023 годов.

"[Комиссия] решила рекомендовать Московской городской думе поддержать проект закона города Москвы о бюджете города Москвы", – заявила председатель комиссии Елена Николаева.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что суммарно за три ближайших года на возведение объектов капитального строительства планируют выделить 1 триллион 870 миллионов рублей.

"2/3 нашей Адресной инвестиционной программы традиционно за прошедшие 10 лет направлялись на развитие транспортной инфраструктуры <…> За ближайшие годы мы планируем построить порядка 300 километров новых дорог, более 90 крупных искусственных сооружений", – уточнил эксперт.

Отдельно Бочкарев затронул тему строительства метро. По его словам, работы ведутся на Большой кольцевой линии, а также на участках радиальных направлений. Сейчас в столице строят 22 станции.

Еще одна статья городских расходов касается строительства социальных объектов. К ним относятся спортивные комплексы, учреждения культуры, а также инфраструктурные службы.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что власти столицы не планируют останавливать строительство и ремонтные работы из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Он отметил, что упор будет делаться на безопасность на стройплощадках.

Собянин сообщил, что бюджету Москвы нанесен огромный ущерб во время пандемии коронавируса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать