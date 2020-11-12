Профильная комиссия МГД поддержала законопроект о бюджете столицы до 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Комиссия Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию поддержала законопроект о бюджете столицы на 2021 и плановый период 2022–2023 годов.

"[Комиссия] решила рекомендовать Московской городской думе поддержать проект закона города Москвы о бюджете города Москвы", – заявила председатель комиссии Елена Николаева.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что суммарно за три ближайших года на возведение объектов капитального строительства планируют выделить 1 триллион 870 миллионов рублей.

"2/3 нашей Адресной инвестиционной программы традиционно за прошедшие 10 лет направлялись на развитие транспортной инфраструктуры <…> За ближайшие годы мы планируем построить порядка 300 километров новых дорог, более 90 крупных искусственных сооружений", – уточнил эксперт.

Отдельно Бочкарев затронул тему строительства метро. По его словам, работы ведутся на Большой кольцевой линии, а также на участках радиальных направлений. Сейчас в столице строят 22 станции.

Еще одна статья городских расходов касается строительства социальных объектов. К ним относятся спортивные комплексы, учреждения культуры, а также инфраструктурные службы.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что власти столицы не планируют останавливать строительство и ремонтные работы из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Он отметил, что упор будет делаться на безопасность на стройплощадках.

