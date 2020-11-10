Власти Москвы не планируют останавливать строительство из-за ситуации с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти Москвы не планируют останавливать строительные и ремонтные работы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

"Проведем максимум мероприятий для того, чтобы сохранить здоровье наших людей, занятых на стройках, чтобы минимизировать заболевания, чтобы строительство не останавливать ни по городскому бюджету, ни по объектам, которые строятся по инвестиционным контрактам за счет частных инвестиций", – сказал Бочкарев.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается тревожной. По его словам, в правительственном штабе особое внимание уделяют регионам, где наблюдается перегрузка системы здравоохранения.

Сергей Собянин также заявлял, что ситуация по коронавирусу в городе пока не стабилизировалась, несмотря на перевод старших классов образовательных учреждений на дистанционное обучение. Мэр призвал соблюдать существующие меры по коронавирусу, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 не ползли вверх.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,254 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 796 132 случая COVID-19, вылечился 1 335 141 человек, скончались 30 793.

