Единорос Козлов: бюджет должен лучше отражать интересы обманутых дольщиков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Необходимо предусмотреть дополнительные средства для обманутых дольщиков в проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Об этом Агентству "Москва" сообщил депутат Мосгордумы, член партии "Единая Россия" Александр Козлов.

Он заявил, что комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию рассмотрела проект бюджета и в целом поддержала его.

"Хочу отметить, что в бюджете Москве следует выделить дополнительные средства для решения проблемы дольщиков, права которых были нарушены, и учесть этот вопрос при обсуждении проекта финансового плана города на следующий год", – отметил Козлов.

Он подчеркнул, что проблема обманутых дольщиков является актуальной для Москвы. По словам Козлова, представляющего интересы ТиНАО, в этих районах данный вопрос стоит особенно остро.

"Я буду добиваться, чтобы из бюджета были выделены дополнительные средства на достройку проблемных объектов", – заявил Козлов.

Он отметил, что в 2020 году 2,6 тысячи обманутых дольщиков смогли получить квартиры. 20 проблемных домов были сданы в эксплуатацию. По словам Козлова, проблемы почти 19 тысяч дольщиков с 2011 года были решены.

"На федеральном уровне решение проблемы обманутых дольщиков активизировалось в 2017 году, когда был принят закон, предусматривающий механизмы достройки жилья либо выплаты компенсаций. Целью этого закона была ликвидация последствий работы старой модели долевого участия, так называемого котлового сбора средств. Государство взяло на себя обязательства по финансированию затянувшихся строек, ввело механизмы передачи объектов новым инвесторам. Также была введена и принципиально другая модель долевого участия с помощью эскроу-счетов. По этой схеме застройщик не имеет доступа к деньгам дольщиков до завершения строительства, а работы ведутся на кредитные средства", – рассказал депутат.

Ранее Сергей Собянин заявил, что будет усилена социальная направленность бюджета Москвы. По словам мэра, доля социальных расходов в столице вырастет. Они составят более 56% от всего городского бюджета.

В частности, на профилактику инфекционных заболеваний в 2021 году выделят 12,7 миллиарда рублей, из которых 10 миллиардов рублей направят на массовую вакцинацию от COVID-19.