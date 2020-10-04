Правительство РФ защитит права дольщиков, купивших квартиру с отделкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков правительство РФ внесло изменения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"В обновленной версии правил уточняется, что с помощью господдержки Фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключенному с дольщиком", – сказано в сообщении.
Так, за счет государственного бюджета Фонд сможет выполнять работы по отделке квартир там, где это предусматривалось. Организация сможет регулировать вопросы по расхождению в площади жилья после введения дома в эксплуатацию также за счет федерального бюджета.
Кроме этого, предусмотрена компенсация за расходы Фонда, связанные с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплатой процентов и погашением основной суммы долга по целевым кредитам, оплатой услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам.
Отмечается, что Фонд защиты дольщиков финансируется за счет федерального бюджета. Размеры субсидий регламентируются правительством. Организация направлена на то, чтобы достраивать жилье или возвращать средства участникам долевого строительства при банкротстве застройщика.
Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение расширить обязательства регионов по решению проблем обманутых дольщиков.
Согласно новым нормам, помимо жилья, приобретенного по договору долевого участия, в планах-графиках будут учитываться и помещения, купленные через жилищно-строительные кооператив. Помимо этого, будут рассмотрены и нежилые площади, в том числе машиноместа.
Путин обсудил с Воробьевым ситуацию с обманутыми дольщиками
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