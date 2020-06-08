Запущен сайт столичного Фонда защиты прав дольщиков

09:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москомстройинвест запустил сайт Московского фонда защиты прав дольщиков. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится на сайте Стройкомплекса.
Сейчас продолжается бета-тестирование портала, где собрана информация о долгостроях в городе. При посещении данного сайта люди могут найти новости по работам на объектах и планируемым судебным заседаниям.
Московский фонд защиты прав дольщиков появился в октябре прошлого года. Учредителем фонда стало правительство столицы в лице Москомстройинвеста, который также утверждает устав данного фонда.
Кроме того, на этом сайте указаны объекты, находящиеся на контроле ведомства. Всего таких объектов семь, среди которых дома, находящееся в ТиНАО. Также можно найти ответы на наиболее частые вопросы, связанные с деятельностью Фонда. "Информация на сайте регулярно будет обновляться", – подчеркнула Пятова.
Ранее стало известно, что шесть домов планируют ввести в эксплуатацию в ЮЗАО до конца года. В настоящий момент расселение происходит в районах Академическом, Коньково, Котловка и Южном Бутове.
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