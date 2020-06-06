Шесть домов планируют ввести в эксплуатацию в ЮЗАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть жилых домов планируют ввести в эксплуатацию в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы до конца текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент расселение происходит в районах Академический, Коньково, Котловка и Южное Бутово. Три дома уже полностью расселены, девять демонтированы по технологии умного сноса.

"1,2 тысячи жителей административного округа готовятся к расселению, а 1,1 тысячи человек уже отпраздновали новоселье", – говорится в сообщении.

Реализация программы реновации жилья в ЮЗАО началась в 2018 году. В нее входят 520 пятиэтажек. Для расселения граждан подобраны 48 стартовых площадок.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Гольяново началось строительство дома по программе реновации. В здании будет 294 квартиры, в том числе адаптированные для маломобильных граждан.

Сдать дом в эксплуатацию планируют в 2022 году. Общая площадь квартир в здании составит 17,3 тысячи квадратных метров. Само по себе строение будет односекционным, с переменной этажностью.

В марте прошлого года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Программа была утверждена в столице 1 августа 2017 года. В декабре власти города добавили в нее 81 стартовую площадку.

