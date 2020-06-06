Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:23

Шесть домов планируют ввести в эксплуатацию в ЮЗАО до конца года

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть жилых домов планируют ввести в эксплуатацию в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы до конца текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент расселение происходит в районах Академический, Коньково, Котловка и Южное Бутово. Три дома уже полностью расселены, девять демонтированы по технологии умного сноса.

"1,2 тысячи жителей административного округа готовятся к расселению, а 1,1 тысячи человек уже отпраздновали новоселье", – говорится в сообщении.

Реализация программы реновации жилья в ЮЗАО началась в 2018 году. В нее входят 520 пятиэтажек. Для расселения граждан подобраны 48 стартовых площадок.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Гольяново началось строительство дома по программе реновации. В здании будет 294 квартиры, в том числе адаптированные для маломобильных граждан.

Сдать дом в эксплуатацию планируют в 2022 году. Общая площадь квартир в здании составит 17,3 тысячи квадратных метров. Само по себе строение будет односекционным, с переменной этажностью.

В марте прошлого года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Программа была утверждена в столице 1 августа 2017 года. В декабре власти города добавили в нее 81 стартовую площадку.

"Это наш город": до конца года в Москве построят 67 домов по программе реновации

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать