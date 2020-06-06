Шесть домов планируют ввести в эксплуатацию в ЮЗАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Шесть жилых домов планируют ввести в эксплуатацию в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) столицы до конца текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящий момент расселение происходит в районах Академический, Коньково, Котловка и Южное Бутово. Три дома уже полностью расселены, девять демонтированы по технологии умного сноса.
"1,2 тысячи жителей административного округа готовятся к расселению, а 1,1 тысячи человек уже отпраздновали новоселье", – говорится в сообщении.
Реализация программы реновации жилья в ЮЗАО началась в 2018 году. В нее входят 520 пятиэтажек. Для расселения граждан подобраны 48 стартовых площадок.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Гольяново началось строительство дома по программе реновации. В здании будет 294 квартиры, в том числе адаптированные для маломобильных граждан.
Сдать дом в эксплуатацию планируют в 2022 году. Общая площадь квартир в здании составит 17,3 тысячи квадратных метров. Само по себе строение будет односекционным, с переменной этажностью.
В марте прошлого года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Программа была утверждена в столице 1 августа 2017 года. В декабре власти города добавили в нее 81 стартовую площадку.
"Это наш город": до конца года в Москве построят 67 домов по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: