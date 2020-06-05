В Гольянове начали строительство дома по программе реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строительство жилого дома по программе реновации началось в столичном районе Гольяново. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В районе Гольяново по адресу площадь Белы Куна, владение 1, началось строительство жилого дома на 294 квартиры для переселения по программе реновации. Уже завершены подготовительные работы", – заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что на строительной площадке соблюдаются необходимые санитарные нормы, установленные из-за пандемии коронавируса.

Сдать дом в эксплуатацию планируют в 2022 году. Общая площадь квартир в здании составит 17,3 тысячи квадратных метров. Само по себе строение будет односекционным, с переменной этажностью.

Согласно проекту, в доме создадут пять квартир для маломобильных жильцов. В них вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ограничениями по здоровью. Аналогично поступят со всеми местами общего пользования.

На первом этаже строения разместят хозяйственные помещения – в том числе зону с почтовыми ящиками, лифтовый холл, отдельное помещение для дежурного и комнату хранения инвентаря для уборки. Для удобства жителей установят четыре лифта, рассчитанных на 1 тонну веса каждый.

Рядом с домом планируется оборудовать пространство для отдыха – как обычные площадки со скамейками, так и детского и спортивного профиля.

С 5 июня в Москве возобновили работу центры информирования населения по программе реновации жилищного фонда. Прием граждан ведут в соответствии с санитарными рекомендациями Роспотребнадзора.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, город в полном объеме планирует реализовать программу реновации. Средства и ресурсы выделят без ограничений.

