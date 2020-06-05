В Гольянове начали строительство дома по программе реновации

11:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строительство жилого дома по программе реновации началось в столичном районе Гольяново. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В районе Гольяново по адресу площадь Белы Куна, владение 1, началось строительство жилого дома на 294 квартиры для переселения по программе реновации. Уже завершены подготовительные работы", – заявил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что на строительной площадке соблюдаются необходимые санитарные нормы, установленные из-за пандемии коронавируса.
Сдать дом в эксплуатацию планируют в 2022 году. Общая площадь квартир в здании составит 17,3 тысячи квадратных метров. Само по себе строение будет односекционным, с переменной этажностью.
Согласно проекту, в доме создадут пять квартир для маломобильных жильцов. В них вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ограничениями по здоровью. Аналогично поступят со всеми местами общего пользования.
На первом этаже строения разместят хозяйственные помещения – в том числе зону с почтовыми ящиками, лифтовый холл, отдельное помещение для дежурного и комнату хранения инвентаря для уборки. Для удобства жителей установят четыре лифта, рассчитанных на 1 тонну веса каждый.
Рядом с домом планируется оборудовать пространство для отдыха – как обычные площадки со скамейками, так и детского и спортивного профиля.
С 5 июня в Москве возобновили работу центры информирования населения по программе реновации жилищного фонда. Прием граждан ведут в соответствии с санитарными рекомендациями Роспотребнадзора.
Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, город в полном объеме планирует реализовать программу реновации. Средства и ресурсы выделят без ограничений.
Собянин осмотрел стартовый дом программы реновации в районе Ростокино
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: