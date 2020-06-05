Информационные центры по программе реновации возобновляют работу

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице с 5 июня возобновили свою работу центры информирования населения по программе реновации жилищного фонда, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
"Прием граждан осуществляется в строгом соответствии с предписаниями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции", – приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя департамента Сергея Левкина.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные власти предоставят в полном объеме ресурсы для продолжения строительства по программе реновации. Он отметил, что во время пандемии коронавируса значительная часть строек продолжила работу.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что с момента старта реновации в Москве новое жилье получило более 17 тысяч человек. Жители более 130 домов смогли переехать в новые квартиры.
Собянин осмотрел стартовый дом программы реновации в районе Ростокино
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