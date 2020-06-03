Более 17 тысяч москвичей переехали в новые дома по программе реновации

17:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 17 тысяч человек переехало в новое жилье с момента старта программы реновации в Москве, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В рамках программы реновации в Москве переселяется свыше 22,6 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 17,1 тысячи человек", – цитирует заммэра Агентство "Москва".
Бочкарев отметил, что жители более 130 старых домов получили возможность переселиться в новостройки, отвечающие самым высоким требованиям и стандартам.
По программе реновации в городе уже построили 57 жилых домов общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. Сейчас ведется строительство и проектирование 261 дома общей площадью около 4 миллионов квадратных метров.
Программа реновации жилищного фонда в Москве стартовала в августе 2017 года. В нее включено 5174 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Программа затронет порядка миллиона жителей.
Ранее глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что до конца 2020 года в столице завершат строительство 67 домов по программе реновации. Работа налажена таким образом, чтобы наверстать потерянное из-за пандемии коронавируса время.
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