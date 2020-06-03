Дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проектную документацию на постройку многоквартирного жилого дома по программе реновации в Бескудниковском районе согласовали. Об этом рассказали представители Мосгосэкспертизы, передает Агентство "Москва".

"Государственное учреждение "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза), подведомственное комитету Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом" по адресу квартал 8, 9, корпус 32, Бескудниковский район, Северный административный округ Москвы", – уточняется в сообщении ведомства.

Так, после строительства данного дома появится 208 квартир. Жилье для участников программы реновации сдадут с полной внутренней отделкой комфорткласса. Там будут квартиры от однокомнатных до трехкомнатных.

На первом этаже дома будут помещения общественного назначения, входные группы с тамбурами, помещения консьержа и уборочного инвентаря. Для москвичей сделают два лифта разной грузоподъемности и лестницу.

При этом запланировано благоустройство прилегающей территории. В итоге жильцам станут доступны плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны. Кроме того, сделают площадки для отдыха, игр детей и спорта.

Ранее стало известно, что жилой дом на 216 квартир в Люблине планируют ввести по программе реновации в 2022 году. Он будет располагаться по адресу улица Люблинская, дом 109/1.