Дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе

12:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проектную документацию на постройку многоквартирного жилого дома по программе реновации в Бескудниковском районе согласовали. Об этом рассказали представители Мосгосэкспертизы, передает Агентство "Москва".
"Государственное учреждение "Московская государственная экспертиза" (Мосгосэкспертиза), подведомственное комитету Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом" по адресу квартал 8, 9, корпус 32, Бескудниковский район, Северный административный округ Москвы", – уточняется в сообщении ведомства.
Так, после строительства данного дома появится 208 квартир. Жилье для участников программы реновации сдадут с полной внутренней отделкой комфорткласса. Там будут квартиры от однокомнатных до трехкомнатных.
На первом этаже дома будут помещения общественного назначения, входные группы с тамбурами, помещения консьержа и уборочного инвентаря. Для москвичей сделают два лифта разной грузоподъемности и лестницу.
При этом запланировано благоустройство прилегающей территории. В итоге жильцам станут доступны плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны. Кроме того, сделают площадки для отдыха, игр детей и спорта.
Ранее стало известно, что жилой дом на 216 квартир в Люблине планируют ввести по программе реновации в 2022 году. Он будет располагаться по адресу улица Люблинская, дом 109/1.
Спрос на квартиры в новостройках резко упал
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: